Павел Василенко

В течение текущего трансферного окна Челси добавил в свои ряды Дариу Эссугу, Жоау Педру, Лиама Делапа, Эстевана и Джейми Гиттенса. Похоже, что следующие шаги гигантов – всего лишь вопрос нескольких часов.

По словам Фабрицио Романо, трансфер Джоррела Гато близок к завершению. 19-летний защитник уже подписал контракт с Челси.

Соглашение нидерландского игрока с лондонским клубом будет действовать до 2032 года. Защитник прошел медицинское обследование в пятницу.

Ожидается, что официальное подтверждение долгожданного трансфера на «Стэмфорд Бридж» будет объявлено уже на этой неделе. Гато присоединится к команде в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Гато играл за амстердамский Аякс. Он провел 50 матчей в течение сезона, забив три гола и отдав три результативные передачи.