Павел Василенко

Сегодня Михаил Мудрик принимает поздравления от партнеров по команде и болельщиков в связи со своим 25-летием.

Украинского вингера, в частности, поздравил и Челси, нынешний клуб футболиста, который ограничился тремя словами на своей клубной странице в Twitter.

«С днем рождения, Миша».

Напомним, что украинец в конце 2024 года сдал положительный тест на допинг, а проба «Б» подтвердила наличие запрещенного вещества в организме игрока.