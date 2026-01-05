Челси поздравил Мудрика с днем рождения
Лондонский клуб сделал пост в социальных сетях
Фото - Getty Images
Сегодня Михаил Мудрик принимает поздравления от партнеров по команде и болельщиков в связи со своим 25-летием.
Украинского вингера, в частности, поздравил и Челси, нынешний клуб футболиста, который ограничился тремя словами на своей клубной странице в Twitter.
«С днем рождения, Миша».
Напомним, что украинец в конце 2024 года сдал положительный тест на допинг, а проба «Б» подтвердила наличие запрещенного вещества в организме игрока.
