Футболист поздравил с Новым годом
Михаил Мудрик/фото: Челси
Украинский футболист Челси Михаил Мудрик, который сейчас отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, обратился к болельщикам с новогодним поздравлением.
Нападающий выразил благодарность всем поклонникам за поддержку и теплые слова в непростой период своей карьеры.
«С Новым годом всех моих поклонников. Я просто хотел поблагодарить вас за вашу поддержку.
Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их, поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь. Не могу дождаться встречи с вами в ближайшее время», – написал Мудрик.
