Сергей Разумовский

Защитник Челси Марк Кукурелья не доиграл матч 21-го тура АПЛ против Фулхэма, оставив команду в меньшинстве уже в первой половине встречи. Испанец получил прямую красную карточку на 22-й минуте при счете 0:0, и этот эпизод стал очередным ударом по дисциплине лондонцев в текущей кампании.

Удаление Кукурельи стало уже седьмым для Челси в этом сезоне во всех турнирах. Ранее красные карточки в составе синих получали Жоао Педро, Лиам Делап, Мало Гюсто, Мойсес Кайседо, Роберт Санчес и Трево Чалоба. Такое количество удалений за короткий промежуток времени лишь подчеркивает проблему, которая непосредственно влияет на результаты: команде приходится регулярно перестраивать игру, терять баланс и тратить больше сил, играя вдесятером.

В итоге матч завершился поражением Челси со счетом 1:2. Неудача против Фулхэма ухудшила и без того непростую серию лондонцев в чемпионате: в последних девяти турах АПЛ команда одержала лишь одну победу. Это означает, что Челси продолжает терять очки на регулярной основе, а вопросы стабильности и дисциплины становятся одними из ключевых в борьбе за улучшение турнирного положения.

Ранее Челси назначил Лиама Росеньора на должность главного тренера команды.