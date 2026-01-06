Челси объявил о назначении Лиама Росеньора новым главным тренером, сообщает официальный сайт клуба.

Англичанин, который сменил на тренерском мостике Энцо Мареску, подписал контракт с «аристократами», который будет действовать до 2032 года.

Росеньор зарекомендовал себя в тренерской работе, возглавив сестринский для владельцев Челси Страсбур, с которым занял первую строчку в группе Лиги конференций.

На Туманном Альбионе тренер поработал в Халле и Дерби

Челси видит Росеньора тренером, который строит команду с четким видением игры и высокими стандартами для игроков на поле и вне его, чтобы обеспечить Челси возможность продолжать борьбу на самом высоком уровне.