Правый вингер Челси Рахим Стерлинг оказался в сфере интересов Байера, сообщает портал BBC.

Сообщается, что переходом 30-летнего англичанина интересуется значительное количество европейских клубов, и леверкузенский — один из них. Фланговый нападающий не входит в планы наставника лондонцев Энцо Марески и может покинуть Стэмфорд Бридж этим летом.

Контракт Стерлинга с Челси рассчитан до конца июня 2027 года. Порталом Тransfermarkt Рахим оценивается в 10 млн. евро.

В июле 2022-го Манчестер Сити получил за него 56,2 млн. В сезоне-2024/25 англичанин на правах аренды представлял Арсенал и принял участие в 28 матчах всех турниров, отметившись одним голом и пятью ассистами.

Выступая за «синих» Стерлинг записал на свой счет 19 результативных ударов и 15 голевых передач в 81-м поединке.

Ранее сообщалось, что Челси может подписать хавбека РБ Лейпциг.