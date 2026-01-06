Сергей Разумовский

Действующий чемпион Италии Наполи сделал шаг в направлении возможного усиления атаки и вступил в контакт с окружением украинского нападающего Ромы Артема Довбика. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica, которое утверждает, что неаполитанский клуб обратился к представителям форварда, чтобы выяснить условия потенциального перехода и позицию игрока относительно смены команды.

По данным источника, сам Довбик не исключает вариант с уходом из Ромы и якобы считает, что его период в римском клубе может близиться к завершению. Украинец выступает за столичную команду с лета 2024 года, однако в текущих реалиях его статус в составе уже не выглядит таким стабильным, как ожидалось в начале сотрудничества.

Источник также напоминает, что Наполи следил за игрой Довбика еще в прошлом сезоне. Тогда в Неаполе сделали ставку на Ромелу Лукаку, однако в этом сезоне бельгиец не сыграл ни одного матча из-за травмы. На этом фоне интерес к альтернативным вариантам в линии нападения выглядит логичным, ведь клуб нуждается в глубине состава и надежном бомбардире на длительной дистанции.

Ситуацию Довбика в Роме осложняет и тренерский фактор. Сообщается, что украинский форвард не входит в планы наставника Джана Пьеро Гасперини. Показательным стал и первый матч 2026 года: Довбик начал встречу Серии А против Аталанты на скамейке запасных и появился на поле только на заключительные полчаса, когда Рома в итоге уступила 0:1.

Статистика нападающего с начала соревновательного года на данный момент такова: 16 матчей в составе Ромы, в которых он забил два мяча и сделал две голевые передачи. На фоне слухов о смене роли в команде и интереса Наполи возможный трансфер Довбика может стать одной из заметных тем ближайшего трансферного периода.