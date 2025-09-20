Павел Василенко

Немецкий защитник Жером Боатенг завершил профессиональную карьеру в возрасте 37 лет. Об этом чемпион мира 2014 года сообщил в социальных сетях.

«Футбол дал мне много, теперь время двигаться дальше. Не потому, что я должен, а потому, что я готов. Я благодарен за все. Я играл долго, за большие клубы, за свою страну. Я учился, я побеждал, я проигрывал», – сказал защитник болельщикам в видеообращении.

Боатенг дебютировал в Бундеслиге в 2007 году в составе берлинской Герты и достиг наибольшего успеха за десятилетие в мюнхенской Баварии. Он дважды выигрывал Лигу чемпионов, девять раз – Бундеслигу и пять раз – Кубок Германии.

Жером также играл за Гамбург, Манчестер Сити, Лион, Салернитану и недавно за австрийский клуб ЛАСК, с которым расторг контракт в начале августа.

Он провел 76 матчей за сборную Германии и имеет бронзовую медаль чемпионата мира 2010 года.