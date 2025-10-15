Павел Василенко

Бывший игрок сборной Германии Матс Хуммельс отказался официально завершить карьеру в национальной команде, ссылаясь на «эмоциональное отчуждение».

36-летний Хуммельс, который завершил свою игровую карьеру этим летом, последний раз надевал майку национальной сборной в ноябре 2023 года.

«Последние несколько лет были странными. Я не играл должным образом за национальную сборную с 2018 года. Я сыграл только на чемпионате Европы 2021 года и в двух товарищеских матчах в США и Австрии», – сказал бывший защитник.

Немецкий футбольный союз (DFB) почтил Хуммельса в сентябре перед отборочным матчем чемпионата мира 2026 года против Северной Ирландии (3:1). Однако спортивный директор DFB Руди Феллер сыграл в этом свою роль.

«Руди – просто замечательный человек. Когда он позвонил, я сказал, что я "за". На самом деле я был убежден, что мне это больше не нужно, потому что прошло слишком много времени. Там было много ребят, которых я не знаю и с которыми даже никогда не разговаривал», цитирует Хуммельса издание DPA.

Немец провел большую часть своей игровой карьеры в дортмундской Боруссии, где выиграл два чемпионских титула, Кубок страны и Суперкубок.

Он четыре раза выигрывал Бундеслигу с мюнхенской Баварией, а также был в составе победной сборной Германии на чемпионате мира 2014 года.