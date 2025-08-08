Павел Василенко

Немецкий защитник Матс Хуммельс сыграет свой прощальный матч в воскресенье. 36-летний защитник сыграет свой последний матч за дортмундскую Боруссию, которая будет принимать туринский Ювентус в товарищеском матче.

Хуммельс провел большую часть своей карьеры в дортмундском клубе, выиграв два чемпионских титула, Кубок Германии и Суперкубок. Он также выиграл чемпионат мира 2014 года со сборной Германии.

После завершения карьеры он перешел в медиа-среду, где будет работать профессиональным аналитиком Лиги чемпионов на платформе Prime Video. Кроме семьи, он также планирует посвятить себя путешествиям и подкасту, который готовит вместе со своим братом. Информацию предоставило агентство DPA.