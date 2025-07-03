Два клуба УПЛ претендуют на игрока Черноморца
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около 1 часа назад
Фото: ФК Черноморец
ФК Кудровка и Оболонь сделали предложения Черноморцу относительно Ярослава Кисиля. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.
Зимой 22-летний фланговый защитник предметно заинтересовал Ворсклу, но после вылета полтавского клуба из УПЛ этот трансфер стал неактуальным.
Контракт Кисиля с Черноморцем действителен до 30 июня 2027 года. Портал Тransfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
В прошлом сезоне защитник провел за «моряков» 38 матчей во всех турнирах.