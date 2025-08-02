В первом туре Первой лиги одесский Черноморец принимал тернопольскую Ниву на своем поле. С первых минут хозяева завладели инициативой и начали активно штурмовать ворота гостей. Однако реализация моментов долго оставалась проблемой, ведь надежно действовал голкипер Нивы Ольховый.

После перерыва Черноморец сумел открыть счет. Уже на старте второго тайма Романюк выдал точную передачу, которую замкнул Скляр. А на 77-й минуте Иван Когут продемонстрировал индивидуальное мастерство, завершив сольный проход точным ударом. Нива сумела ответить. Дмитрий Галадей сократил разницу в счете после передачи с фланга. Однако финальный свисток зафиксировал победу одесситов.

Первая лига, первый тур

Черноморец – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Скляр, 51, Когут, 77 – Галадей, 90

Ранее Ворскла и Ингулец провели свои первые матчи в Первой лиге.