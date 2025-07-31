Главный тренер Черноморца Александр Кучер рассказал о нынешней ситуации в одесском клубе.

В первом матче посмотрим, в каком мы состоянии по сравнению с другими командами. Но, учитывая то, что мы видели в последнем спарринге с ЛНЗ (2:1), можно сказать, что состояние удовлетворительное.

Плюс-минус то, что планировали и хотели сделать, мы выполнили. Но, как я уже говорил, еще нет 100-процентной готовности. Есть ребята, которые к нам приехали только на последний сбор. Поэтому их еще нужно подровнять, подтянуть игроков под один знаменатель.

Новый владелец Черноморца? Ничего об этом не известно, не могу комментировать. Я такого не слышал.

Что касается информации, что клуб отменил два летних спарринга из-за недостатка финансирования – это было перепланирование, мы их [планы] изменили. Да, у нас не получилось сыграть две игры. Мы хотели сыграть, но у нас не получилось. Мы их не сыграли, – рассказал Кучер в интервью Tribuna.com.