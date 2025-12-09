Сергей Разумовский

Черноморец в ближайшее время планирует серьёзно обновить линию обороны и расстаться сразу с четырьмя защитниками. Об этом сообщает SportArena.

Речь идет о опытном Евгении Хачериди, а также Максиме Лопирёнке, Тимофее Сухаре и Александре Османе. Клуб уже готовится к изменениям в составе перед весенней частью сезона, делая ставку на перестройку команды в контексте борьбы за повышение в классе.

38‑летний Евгений Хачериди присоединился к одесскому клубу в августе и стал одним из самых громких трансферов Первой лиги. Бывший центрбек Динамо и национальной сборной Украины успел провести за «моряков» 11 матчей во всех турнирах, добавляя команде опыта и уверенности в защите. Однако, несмотря на статус и резонанс его прихода, сотрудничество, похоже, продлится недолго – одесситы готовятся к расставанию с ветераном, который перестал играть после травмы.

Максим Лопирёнок, известный по выступлениям за Днепр‑1, в текущем сезоне также получал своё игровое время. На его счету 10 поединков в футболке Черноморца и один забитый мяч, что для защитника является неплохим показателем. Статистика Тимофея Сухаря в нынешней кампании идентична по количеству проведённых встреч – он также отыграл 10 матчей. Александр Осман был задействован чаще всех из этой четвёрки: защитник вышел на поле 14 раз и отметился одной результативной передачей, демонстрируя универсальность и готовность помочь как в защите, так и в построении атак.

Несмотря на грядущие кадровые изменения, Черноморец подходит к зимней паузе в неплохом турнирном положении. Команда занимает третье место в Первой лиге сезона 2025/26, имея в активе 38 набранных очков и сохраняя реальные шансы на выход в элитный дивизион. Хотя ещё несколько месяцев назад именно одесситы лидировали в чемпионате.

Следующий официальный матч Моряки сыграют лишь в марте 2026 года, когда встретятся с ЮКСА. Именно межсезонье станет ключевым периодом для обновления состава и формирования обновлённой обороны после ухода сразу четырёх защитников.