Сергей Стаднюк

Завершились все матчи понедельника, 29 сентября, в восьмом туре украинской Первой лиги.

В Ужгороде Металлист и Левый Берег долго не могли взломать оборону друг друга, и казалось, что матч закончится без голов. Однако на последней минуте основного времени Диегу принес гостям минимальную победу, наказав соперников за потерю концентрации в конце игры.

В Запорожье Металлург и Ингулец провели равный и напряженный поединок, где обе команды имели шансы забить. Однако надежная игра голкиперов и неточность в завершающей фазе атак обусловили итоговые нули на табло.

Самым результативным оказался матч, где Феникс-Мариуполь принимал Буковину. Гости быстро оформили комфортное преимущество благодаря голам Пидлепенца и Дахновского, но хозяева совершили мини-камбэк с голами Залоги и Богданова. Однако всё же на последней секунде Витенчук после чудесной комбинации забил победный мяч, после чего сразу же прозвучал финальный свисток.

Буковина набрала 20 очков и на расстояние в два балла приблизилась к лидеру Черноморцу. Вслед за ней расположилась целая группа команд: Агробизнес и Нива Тернополь (по 15), Ингулец (13), а также Ворскла и Левый Берег (по 12). Феникс-Мариуполь (8) – 11-й. Металлург (6) и Металлист (5) – в зоне вылета.

Первая лига, восьмой тур

Металлист – Левый Берег 0:1

Гол: Диегу, 90

Металлург – Ингулец 0:0

Феникс-Мариуполь – Буковина 2:3

Голы: Залога, 32, Богданов, 68 – Пидлепенец, 16, Дахновский, 23, Витенчук, 90+6