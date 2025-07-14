Черноморец завершил летнюю комплектацию команды. Два лидера Ворсклы подписали контракты с клубом
В целом одесситы подписали шесть исполнителей
5 минут назад
Одесский Черноморец завершил активную фазу летней трансферной кампании, сообщает ТаТоТаке. Вчера клуб представил трех новичков: полузащитников Никиту Степового и Максима Лопыренко, а также форварда Ростислава Русина.
Сегодня же к составу одесской команды присоединились еще три футболиста — 34-летний опорный полузащитник Александр Скляр, бывший капитан Ворсклы, и 32-летний нападающий Владислав Кулач, который также ранее выступал за полтавский клуб. Команду также усилил 23-летний вингер Евгений Рязанцев.
Напомним, голкипер Ворсклы подписал контракт с румынским клубом.