Четвертьфиналист Кубка Украины раскритиковал скандальное заявление Инфантино, показав свой разрушенный стадион
Президент ФИФА хочет допустить к соревнованиям сборную страны, которая уничтожает футбол в соседнем государстве
ФК Чернигов, который выступает в Первой лиге и дошел до четвертьфинала Кубка Украины, опубликовал публичный ответ президенту ФИФА Джанни Инфантино на фоне его слов о возможности возвращения к международным соревнованиям отстраненных российских команд.
Вот фотографии нашего разбитого Россией стадиона, рядом с которым ежедневно тренируются украинские дети. Недавно президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что готов рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях. Для нас это заявление звучит как обесценивание боли тысяч украинских спортсменов, тренеров и детей, чья жизнь была разрушена российской агрессией.
ФК «Чернигов» решительно осуждает любые попытки вернуть Россию в международный спорт, пока она продолжает войну против Украины. Спорт не может быть вне политики, когда политика — это ракеты по стадионам, убитые спортсмены и искалеченные судьбы детей. Допуск агрессора к соревнованиям — это не «нейтралитет», это соучастие и молчаливая согласие.
