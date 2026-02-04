Известный футбольный комментатор и журналист Игорь Цыганык отреагировал на слова президента ФИФА Джанни Инфантино о необходимости рассмотрения возвращения сборных России к международным соревнованиям.

Это просто позор. Я не знаю, как должна отвечать сейчас украинская ассоциация футбола на всю эту историю, потому что из-за действий лидеров очень много украинских мальчиков, девочек не имеют возможности заниматься футболом. Не могут. И то, что сейчас говорит Инфантино - это полная бессмыслица.

Это слова больного человека, как по мне. Это человек, который не совсем осознает, что происходит, когда нет возможности тренироваться, когда нет возможности расти. Почему наши дети должны страдать, а дети агрессоров должны играть на уровне? Как так? Мне просто интересно. Я просто видел много совместных фото наших руководителей с президентом ФИФА. Ну, как-то слова будут какие-то сказаны? Ну, какая-то позиция должна быть озвучена? Ну, это стыдно.

У нас вообще даже в Киеве нет возможности тренироваться. У нас четыре года не строится никакая инфраструктура, объясняя это тем, что идут военные действия. Это, снова же таки, это делает невозможным детям заниматься футболом. То, что украинские дети не могут заниматься футболом, это ничего страшного. Это позор для ФИФА! Откровенный, просто позор!