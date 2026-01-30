Сергей Разумовский

Пресс-служба Александрии сообщила о прекращении сотрудничества сразу с двумя футболистами. Клуб покинули 33-летний голкипер Никита Шевченко и 22-летний защитник Илья Ухань — оба покинули команду по взаимному согласию сторон.

Шевченко присоединился к Александрии зимой 2023 года и за это время был одним из самых стабильных исполнителей в составе. Во всех турнирах вратарь провел 45 матчей, в 18 из них сохранил свои ворота сухими. В общем за период выступлений в команде он пропустил 60 мячей.

Илья Ухань стал игроком Александрии летом 2024 года. За первую команду Горожан молодой защитник успел сыграть 6 матчей, после чего стороны решили разойтись.

На этом кадровые изменения в клубе не заканчиваются. Накануне Александрия также объявила об уходе нападающего Андрея Кулакова, а в середине января команду покинул Кирилл Ковалец — рекордсмен клуба по количеству матчей и голов в чемпионате Украины.

В настоящее время Александрия занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, набрав 11 очков. Первый официальный матч 2026 года команда под руководством Кирилла Нестеренко проведет 23 февраля против Оболони.