Павел Василенко

Украинский нападающий Андрей Кулаков покинул Александрию. Контракт 26-летнего игрока с клубом досрочно расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба «горожан».

Кулаков дебютировал за Александрию 4 марта 2023 года в домашнем матче против Днепра-1 (2:2). Всего в чемпионате провел 67 матчей, отметившись двумя забитыми голами.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков после 16 сыгранных матчей.