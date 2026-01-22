Чорноморец подписал экс-игрока Карпат
Футболист уже выступал за одесскую команду
около 6 часов назад
Фотография - ФК Карпаты
Черноморец официально объявил о подписании украинского полузащитника Владислава Клименко, который недавно покинул расположение львовских Карпат.
По официальной информации, 31-летний футболист успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт с одесским клубом. О сроках соглашения не сообщается.
В первой части текущего сезона Клименко выступал в УПЛ за Карпаты, за которые провел восемь матчей.
Напомним, что опытный хавбек ранее уже выступал за Черноморец.
В текущем сезоне Первой лиги одесская команда занимает третью строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
