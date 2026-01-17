Чорноморец продал ведущего футболиста в Европу
около 3 часов назад
Фото - ФК Черноморец
Центрбек Черноморца Евгений Скиба продолжит карьеру в Чехии.
Местная Карвина сообщила, что 22-летний футболист присоединился к клубу высшего дивизиона.
По данным Transfermarkt, Черноморец заработал на трансфере 150 тысяч евро, часть из которых достанется Минаю.
В текущем сезоне Скиба сыграл за Черноморец 18 матчей и 2 поединка за вторую команду одесситов.
