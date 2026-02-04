Сергей Разумовский

Защитник Александрии Богдан Бутко в интервью пресс-службе клуба объяснил, почему решил подписать контракт с «городскими» и что стало для него ключевым мотиватором после продолжительной паузы. По словам футболиста, когда появился вариант с Александрией, он сразу почувствовал, что это подходящий момент для возвращения в профессиональный футбол. Бутко подчеркнул, что долго не раздумывал: предложение воспринял быстро и контракт подписал без задержек.

Игрок отметил, что переход в Александрию воспринимает как новый этап для себя и для команды. Он объяснил, что нынешнее положение клуба требует максимальной мобилизации, поэтому он видит свою задачу в том, чтобы помочь коллективу. Также Бутко рассказал о возвращении к полноценному рабочему ритму: по его словам, адаптация после перерыва заняла буквально день-два и не стала для него серьезной проблемой.

Отдельно защитник остановился на подготовке в межсезонье. Он подчеркнул, что на сборах самое важное — качественно заложить фундамент, ведь то, как футболист отработает этот период, напрямую повлияет на его выступления в чемпионате. Бутко также отметил, что в команде его приняли хорошо: в клубе есть знакомые и друзья, которые обрадовались его приходу, а положительная атмосфера в коллективе помогает быстрее влиться в работу.

Говоря о мотивации, Бутко прямо сказал, что больше всего его подталкивает желание снова играть, ведь он любит футбол. На весеннюю часть сезона он ставит перед собой практическую цель — быть полезным Александрии в непростой ситуации и помочь команде выполнять задачи.

Мотивирует снова вернуться в футбол, потому что я люблю это дело – это самое главное. Конечно, цель помочь команде – положение непростое. Богдан Бутко

В конце он добавил, что хотел бы, чтобы в Александрии его запомнили как позитивного игрока с характером, который способен бороться за результат и выигрывать матчи.

Бутко также объяснил, почему решил присоединиться к кризисному экс-серебряному призёру УПЛ.