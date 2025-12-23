Сергей Разумовский

Бывший главный тренер Динамо Александр Шовковский, вероятно, не покинет киевский клуб и планирует продолжить работу в его структуре. Об этом сообщает известный футбольный журналист, комментатор и телеведущий Игорь Цыганык, отмечая, что на данный момент конкретика относительно будущей роли специалиста отсутствует.

По имеющейся информации, пока неизвестно, на каких именно условиях и на какой должности Шовковский может работать в Динамо. Между тем в клубе высоко оценивают его футбольный опыт и видят пользу от его присутствия в системе бело-синих. На тренерской должности Шовковский успел привести команду к чемпионству в УПЛ в сезоне 2024/25.

Однако нынешняя кампания была провалена еще в ноябре. Шовковского уволили с поста главного тренера после поражения от Омонии со счетом 0:2 в Лиге конференций. В настоящее время Динамо занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ — 26 очков после 16 туров.

Также сообщалось, что новый тренер Динамо Игорь Костюк возьмет экс-подопечного на сборы.