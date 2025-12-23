Сергей Разумовский

Динамо определилось с планами относительно двух молодых футболистов на зимнюю паузу – Самба Диалло и Антона Царенко. Как сообщает ТаТоТаке, на январские учебно-тренировочные сборы с киевской командой поедет 22-летний сенегальский вингер.

В то же время 21-летнего украинца Царенко в лагере команды Игоря Костюка пока не ожидают. Согласно данным источников из киевского клуба, его аренда в польской Лехии не прервется, а в Динамо рассчитывают, что атакующий полузащитник продолжит получать регулярную игровую практику в Польше до завершения сезона.

Отдельно отмечается, что вопрос относительно будущего 19-летнего центрального полузащитника Александра Пейкришвили пока открыт. Его арендный договор с тбилисским Динамо истекает 31 декабря, однако окончательного решения о дальнейших шагах еще не принято.

Ранее сообщалось, что зимой усиления в Динамо не будет.