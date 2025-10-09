Сергей Стаднюк

Центральный защитник Динамо Кристиан Биловар вошел в число лучших игроков по количеству возвращений мяча после первого тура Лиги конференций. По данным УЕФА, 24-летний украинец совершил 12 таких действий, что является одним из самых высоких показателей в стартовом туре. Столько же имеет левый защитник польской Ягеллонии Норберт Войтушек, тогда как лидером стал центрбек Фиорентины Марин Понграчич.

Несмотря на поражение Динамо в стартовом матче группового этапа от Кристал Пэлас со счетом 0:2, игра Биловара неожиданно получила положительную оценку, по крайней мере по одному из аспектов игры. Защитник провел на поле все 90 минут в сложном матче против англичан.

Текущий сезон также является одним из наиболее насыщенных в карьере Биловара. В его активе уже 1 030 минут в 14 матчах за Динамо во всех турнирах. Хотя результативными действиями он пока не отличился, он остается важной фигурой для команды Александра Шовковского с учетом травмы Дениса Попова.

Напомним, что за первую команду Динамо Кристиан Биловар дебютировал 30 июля 2023 года в домашнем матче против Миная (4:1). До этого футболист приобретал опыт в Десне, Черноморце и кипрском АЕЛ, выступая на правах аренды. С момента дебюта он уже провел 50 матчей в составе «бело-синих», и, вновь, пока не имеет голов или ассистов.