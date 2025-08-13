Что случилось с Динамо? Журналист не нашел оправдания вылету от Пафоса
Чемпион Украины пролетел мимо ЛЧ
около 1 часа назад
Журналист Владимир Звяров подвел итоги второго матча Динамо в 3 квалификационном раунде Лиги чемпионов против Пафоса (0:2).
Глобально, что произошло с командой? Почему она не прогрессирует? Это уже вопрос не к футболистам, это вопрос к тренерскому штабу. Почему эта команда, которая спокойно разбиралась с Рейнджерс, сейчас так играет с Пафосом? Послушайте, Пафос ничего такого экстраординарного не делал, что делает какая-то Барселона или Интер, или Челси. Ничего они такого не сделали. А они пяткой пасуются в штрафной площади.
Давайте с Европой сравнивать. Ну, это точно, это даже не Бешикташ, это даже не Фенербахче, с которым Динамо киевское играло несколько лет назад. Я не знаю, друзья, - признался Звeров.
Украина впервые за 20 лет не будет представлена в основном розыгрыше Лиги чемпионов.
