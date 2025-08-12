Павел Василенко

Киевское Динамо завершило выступления в квалификации Лиги чемпионов и выбыло в раунд плей-офф отбора Лиги Европы.

Команда Александра Шовковского не смогла пройти кипрский Пафос в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и выбыла в раунд плей-офф отбора Лиги Европы.

Таким образом, Украина впервые за 20 лет не будет представлена в основном розыгрыше главного еврокубкового турнира.

В последний раз украинские команды не смогли дойти до этой стадии Лиги чемпионов в сезоне 2005/06.

Тогда во втором квалификационном этапе Динамо выбыло от швейцарского Туна (2:2, 0:1), а Шахтер в следующем раунде проиграл Интеру (0:2, 1:1).