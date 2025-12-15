Нападающий Динамо Матвей Пономаренко после матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0) заявил о желании играть в первой команде и рассказал о коммуникации со старшими партнерами. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Безусловно, всегда хочется играть за первую команду «Динамо». Но если тренерский штаб решил, что на данный момент я там нужнее, то я не могу спорить или быть против. Я выхожу на каждую игру – независимо от того, это U19 или первая команда – и стараюсь выполнять свою работу. Тем более, я поехал в молодёжную команду, мы достигли положительного для нас результата, прошли дальше – как я могу быть разочарован таким?

Конечно, когда мы на обед или ужин, например, приходим, то все вместе общаемся. Очень приятно, что старшие игроки, у которых значительно больше опыта, поддерживают нас – те же Ярмоленко, Караваев, всегда подойдут, подскажут, как правильно сыграть в том или ином эпизоде. И приятно, что нам дают шанс играть за «Динамо» (Киев). Конечно, коммуникация очень важна, поскольку без нее ничего не будет. Сейчас же у всех в команде отличное настроение, все хотят играть – так что движемся вперед.