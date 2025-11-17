Полузащитник национальной команды Украины Виктор Цыганков прокомментировал триумф сине-желтых в квалификационном матче чемпионата мира 2026 года против Исландии, который завершился со счетом 2:0.

«Как я уже говорил, мы должны быть единым целым. Сегодня была сумасшедшая поддержка. Уверен, что у телеэкранов нас тоже очень поддерживали и очень ждали этой победы. Я очень рад, что все так закончилось, и наши люди сегодня могут с улыбкой смотреть в будущее.

В чем секрет заряженности? В первую очередь, я думаю, что мы должны так постоянно играть. Это все-таки сборная. Сегодня мы действительно считали, что эта игра решает все для нас, для людей. Очень сложные времена для всех, и мы действительно своей работой хотели показать, что мы сегодня хотим подарить людям эти эмоции. Очень рад, что это нам удалось.

Трубин вытащил мертвый мяч? Он оставил нас в игре, и свою работу он сегодня выполнил на все 100. Мы очень благодарны, что у нас есть такой голкипер, который может нам очень сильно помочь», – сказал Цыганков в эфире MEGOGO.