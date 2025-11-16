Павел Василенко

В матче отбора на чемпионат мира-2026 сборная Украины в Варшаве принимала команду Исландии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме сине-желтые владели инициативой, но свои моменты не реализовали. На 24-й минуте Виктор Цыганков пробил метров с 18-ти, но мяч попал в перекладину ворот гостей.

Во втором тайме команды имели по нескольку моментов, но удача улыбнулась украинцам. На 83-й минуте Александр Зубков ударом головой поразил цель после подачи с углового, а в компенсированное время Алексей Гуцуляк сделал счет 2:0.

Таким образом, сборная Украины финишировала на втором месте в группе D с 10 очками и вышла в плей-офф за выход на ЧМ-2026. Исландия заняла третью позицию, набрав семь очков.

Отбор ЧМ-2026, 6-й тур

Группа D

Украина – Исландия – 2:0

Голы: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3.