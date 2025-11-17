Полузащитник национальной команды Украины Виктор Цыганков получил звание лучшего игрока сине-желтых в заключительном поединке группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года против Исландии.

Матч на арене Легия в Варшаве завершился драматичной победой подопечных Сергея Реброва со счетом 2:0. Именно Цыганков получил Льва матча, собрав 42% голосов болельщиков в опросе.

В первом тайме футболист был близок к голу, когда его удар с линии штрафной попал в перекладину. А уже на 83-й минуте он выполнил угловой, после которого Алексей Гуцуляк сбросил мяч головой на дальнюю штангу, где Александр Зубков отправил его в ворота.

Благодаря победе сборная Украины набрала 10 очков и финишировала на втором месте группы D, опередив Исландию, которая завершила отбор с семью пунктами. Первой в квартете стала Франция с 16 баллами, а Азербайджан с одним очком замкнул турнирную таблицу.

Украинская команда продолжит борьбу за путевку на мировое первенство в плей-офф, который будет состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. Поединки пройдут в марте 2026 года, а жеребьевка назначена на четверг, 20 ноября, в 14:00 по киевскому времени.

Финальный турнир чемпионата мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.