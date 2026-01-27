Сергей Разумовский

Киевское Динамо пока не рассматривает подписание нападающего Ягеллонии Афимику Пулулу. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, комментируя слухи о возможном усилении атаки киевлян.

По словам Цыганыка, у тренерского штаба уже есть три форварда, поэтому клуб не видит необходимости срочно искать еще одного центрального нападающего. Он также отметил, что на планы влияет ситуация с Владиславом Бленуцей: Динамо не смогло отдать игрока в аренду, поэтому штаб будет работать над тем, чтобы подготовить румына к надлежащему уровню.

Пулулу в сезоне-2024/25 стал лучшим бомбардиром Лиги конференций с восемью голами и попал в символическую сборную турнира, а Ягеллония дошла до четвертьфинала. В нынешнем сезоне нападающий имеет 13 голов и два ассиста в 29 матчах на клубном уровне.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо может заменить его в Трабзонспоре.