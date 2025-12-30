Сергей Разумовский

В львовских Карпатах может сформироваться смешанный, украино-испанский тренерский штаб. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, даже в случае, если клуб действительно доверит должность главного тренера испанцу Франу Фернандесу, ему, скорее всего, будет помогать кто-то из нынешних ассистентов Владислава Лупашко. Причина такого сценария довольно прагматична.

45-летний Фернандес, который ранее работал в Алькорконе, Альмерии и Мурсии, обычно имеет лишь одного постоянного помощника. Вместе с тем, часть тренеров из штаба Лупашко связана с Карпатами действующими и довольно долгосрочными контрактами. Поэтому полное переформатирование штаба выглядит маловероятным.

Ожидается, что по крайней мере несколько специалистов из предыдущей команды точно останутся рядом с новым главным тренером. Их роль – обеспечить Фернандеса полной информацией о команде и клубных процессах, а также помочь быстрее адаптироваться к новому контексту работы в Украине.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Карпат Андрей Русол совершил рабочий визит в Испанию.