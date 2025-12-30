Гендиректор Карпат Русол ездил в Испанию. Известно, что он там делал.
Назначение нового тренера или другая причина визита?
около 2 часов назад
Генеральный директор Карпат Андрей Русол совершил рабочую поездку по футбольным школам Испании. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.
Андрей Русол вернулся из солнечной Испании, куда ездил с директором Академии Карпат Андони Бомбином. Эта встреча была запланирована заранее, как мне объяснили, несколько месяцев назад.
Это было путешествие по академиям испанского клуба, футбольным школам известных клубов, в частности Атлетика Бильбао, и поиск клуба-партнера для приобретения опыта молодыми игроками и воспитанниками львовян в третьей по силе лиге Испании. Из того, что я знаю, результат путешествия есть - об этом вероятно Карпаты сообщат в ближайшее время на своих официальных ресурсах.
Ранее сообщалось, что Карпаты не рассчитывают на легионера.