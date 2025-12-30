Генеральный директор Карпат Андрей Русол совершил рабочую поездку по футбольным школам Испании. Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский.

Андрей Русол вернулся из солнечной Испании, куда ездил с директором Академии Карпат Андони Бомбином. Эта встреча была запланирована заранее, как мне объяснили, несколько месяцев назад.

Это было путешествие по академиям испанского клуба, футбольным школам известных клубов, в частности Атлетика Бильбао, и поиск клуба-партнера для приобретения опыта молодыми игроками и воспитанниками львовян в третьей по силе лиге Испании. Из того, что я знаю, результат путешествия есть - об этом вероятно Карпаты сообщат в ближайшее время на своих официальных ресурсах.