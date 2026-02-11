Марсель официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Роберто Де Дзерби по взаимному согласию сторон.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, 46-летний итальянский специалист заинтересован в возвращении в английскую Премьер-лигу. Ранее он уже работал в Брайтоне, где зарекомендовал себя как один из самых перспективных тренеров чемпионата.

По информации источника, Манчестер Сити рассматривает кандидатуру Де Дзерби на случай возможного ухода Пепа Гвардиолы. Также интерес к наставнику проявляет Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что Тоттенхэм также анализировал возможность назначения Де Дзерби, однако в итоге сделал выбор в пользу Томаса Франка.