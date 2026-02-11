Павел Василенко

Гол украинского вратаря Анатолия Трубина стал одним из ключевых моментов, которые в итоге определили судьбу Роберто Де Дзерби в Марселе. Бывший тренер донецкого Шахтера покинул французский клуб – стороны официально подтвердили расторжение контракта по взаимному согласию.

Первые слухи о возможном уходе итальянского специалиста появились после завершения группового этапа Лиги чемпионов. Марсель не смог пробиться в плей-офф, а одним из самых резонансных эпизодов турнира стал гол Трубина на последних секундах матча Бенфики против Реала, который окончательно похоронил еврокубковые надежды французов.

Несмотря на это, Де Дзерби оставался на посту еще около двух недель. Окончательную точку поставил сокрушительный разгром от ПСЖ – 0:5 в классическом противостоянии. Именно после этого поединка итальянец решил уйти. Как сообщает RMC Sport, тренера всерьез беспокоили не только результаты, но и отсутствие реакции и самоотдачи со стороны игроков.

По информации СМИ, Де Дзерби считал, что команда потеряла внутренний импульс, и обратился к руководству с просьбой позволить ему покинуть клуб. Марсель оперативно подтвердил отставку, подчеркнув, что решение принято в интересах клуба накануне решающей части сезона.

В настоящее время Де Дзерби активно связывают с возвращением в Английскую Премьер-лигу – среди потенциальных вариантов называют и Манчестер Юнайтед.