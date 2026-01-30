Сергей Разумовский

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби планирует покинуть пост. Об этом информирует Footmercato. По данным источника, 46-летний итальянский специалист уже принял решение подать в отставку, а внутри клуба в настоящее время ведутся переговоры о дальнейших шагах и возможном сценарии расставания.

Новости о намерении Де Дзерби уйти появились на фоне неудачного результата в еврокубках. Накануне Марсель потерпел разгромное выездное поражение от Брюгге со счетом 0:3 в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Эта неудача стала решающей — французский клуб не попал в плей-офф и завершил выступления в турнире еще на общем этапе.

Де Дзерби возглавляет провансальцев с лета 2024 года. Также отмечается, что окончательным ударом по шансам Марселя в Лиге чемпионов стал гол в матче с участием Бенфики, автором которого в эпизоде, что определил судьбу борьбы, стал украинский голкипер лиссабонцев Анатолий Трубин.