Гол Трубина в ворота Реала стал лучшим по итогам восьмого тура Лиги чемпионов
Украинец получил признание
23 минуты назад
Фото - Getty Images
УЕФА объявила автора лучшего гола восьмого тура основного этапа Лиги чемпионов. Среди номинантов был украинский вратарь Бенфики Анатолий Трубин, который забил решающий мяч Реалу (4:2), обеспечив своей команде выход в плей-офф турнира.
По итогам голосования победителем стал именно Трубин, опередив игрока Пафоса Драгомира, форварда Челси Жоао Педро и латераля Интера Димарко.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью финишировала на 24 месте, набрав девять очков в восьми матчах.
24-летний Трубин в футболке Бенфики пропустил 26 мячей и 17 раз сыграл на «ноль» в 33 матчах.
В стыковых матчах Лиги чемпионов «орлы» сыграют против Интера или Реала.