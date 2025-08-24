Павел Василенко

Полузащитник Шахтера Иван Петряк вошел в сферу интересов новичка УПЛ – ФК Кудровка.

Президент черниговцев Роман Солодаренко заинтересован в подписании статусного игрока, так как это вписывается в концепцию клуба на первый сезон в элите, сообщает телеграм-канал «Футбол с вертолета».

Петряк вернулся в Шахтер в августе 2022 года, перейдя из венгерского Фехервара за 1,5 миллиона евро (по данным Transfermarkt). В последних двух сезонах он выступал на правах аренды за Полесье и Черноморец. В последней кампании он отдал три ассиста в 10 встречах.

Контракт Петряка с Шахтером действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 250 тысяч евро.