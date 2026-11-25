Гол Мурики на добивании: как Фенербахче открыл счет в матче против Шахтера (видео)
Горняки пропустили мяч во втором тайме
Фото: AA SPOR
Донецкий Шахтер пропустил мяч в поединке пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче.
После безголевого первого тайма гости открыли счет на 56-й минуте встречи. Нападающий Фенербахче Ведат Мурики первым сориентировался в штрафной площадке горняков, сыграл на добивании и с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот — 0:1.
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В матче Шахтер — Фенербахче в настоящее время продолжается второй тайм.
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