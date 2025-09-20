Павел Василенко

Спортивный директор Барселоны Деку сообщил, что каталонцы хотели бы продлить контракт с нидерландским полузащитником Френки де Йонгом. Действующий контракт игрока с чемпионами Испании заканчивается в конце этого сезона.

«Мы ведем переговоры. Думаю, мы достигнем соглашения. Он важный игрок для нас. Я думаю, что он счастлив в Барселоне. Мы также им довольны. Так что я не думаю, что здесь есть какие-либо проблемы», – сказал Деку.

Де Йонг уже принял участие в двух матчах Ла Лиги этого сезона, а Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 45 миллионов евро.

В настоящий момент Барселона занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 10 очков.

В матче пятого тура чемпионата Испании каталонцы сыграют на своем поле против Хетафе 21 сентября.