Спортивный директор Барселоны Деку поделился мнением о молодом нападающем каталонцев Ламине Ямале, которому всего 18 лет. Руководитель клуба подчеркнул, что в клубе уделяют особое внимание развитию каждого игрока.

Мы заботимся о наших футболистах: о Ламине Ямале, Рафинье, Касадо, Бернале — и обо всех остальных. Все стараются поддерживать Ламина. Если ты важен для Барсы, то важен и для всего мира футбола. С этим нужно уметь жить. Наша задача — помогать игрокам как в спорте, так и за его пределами.

Возраст есть возраст. Мне 48, а не 18, как ему. Ламин демонстрирует зрелость, ведь он особенный футболист, но нужно помнить, что он еще очень молод. Для Барсы, как и для всего мира футбола, Ламин — это настоящий подарок. Мы должны радоваться, что он у нас есть, — сказал Деку в интервью Catalunya Radio.