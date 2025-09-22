Ямаль второй раз подряд стал лучшим молодым футболистом сезона
Испанец получил престижную награду
29 минут назад
Фото - Getty Images
Ламин Ямаль получил награду на нынешнем «Золотом мяче». Испанский вингер Барселоны победил в гонке за награду Копа, что не стало неожиданностью.
Ямаль провел успешный сезон как для клуба, так и для сборной страны. Вингер провёл 55 матчей за Барселону, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.
Это принесло ему номинации на «Золотой мяч» и премию Копа – лучшего молодого игрока.
18-летний Ямаль, который также является серьёзным претендентом на главную награду, с самого начала считался фаворитом на победу в конкурсе Копа. В нынешнем конкурсе он опередил Эстевана (Палмейрас), Жоау Невеша (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ) и Кенана Їлдиза (Ювентус).