Павел Василенко

Ламин Ямаль получил награду на нынешнем «Золотом мяче». Испанский вингер Барселоны победил в гонке за награду Копа, что не стало неожиданностью.

Ямаль провел успешный сезон как для клуба, так и для сборной страны. Вингер провёл 55 матчей за Барселону, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач.

Это принесло ему номинации на «Золотой мяч» и премию Копа – лучшего молодого игрока.

18-летний Ямаль, который также является серьёзным претендентом на главную награду, с самого начала считался фаворитом на победу в конкурсе Копа. В нынешнем конкурсе он опередил Эстевана (Палмейрас), Жоау Невеша (ПСЖ), Дезире Дуэ (ПСЖ) и Кенана Їлдиза (Ювентус).