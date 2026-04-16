Дело сделано! Алиссон вывел Шахтер вперед в матче против АЗ. Видео
Вингер «горняков» снял все вопросы о победителе
8 минут назад
Шахтер сделал еще один шаг к полуфиналу Лиги конференций.
В ответном матче четвертьфинала против АЗ Алкмар, который проходит на стадионе «АФАС» в Нидерландах, донецкая команда открыла счет после стремительной контратаки. Алисон точным бильярдным ударом в угол ворот вывел горняков вперед, а общий счет в двухматчевом противостоянии стал 4:0 в пользу украинского клуба.
Таким образом, Шахтер еще больше укрепил свои позиции в борьбе за выход в следующий раунд турнира.
В случае успеха по сумме двух матчей соперником горняков в полуфинале станет победитель пары Кристал Пэлас – Фиорентина. После первого поединка существенное преимущество имеет английский клуб, который победил со счетом 3:0, так что именно лондонцы в настоящий момент являются главными претендентами на выход в полуфинал.
