Сергей Разумовский

Шахтер сделал еще один шаг к полуфиналу Лиги конференций.

В ответном матче четвертьфинала против АЗ Алкмар, который проходит на стадионе «АФАС» в Нидерландах, донецкая команда открыла счет после стремительной контратаки. Алисон точным бильярдным ударом в угол ворот вывел горняков вперед, а общий счет в двухматчевом противостоянии стал 4:0 в пользу украинского клуба.

🚨 ALISSON SANTANA IN THE 58TH MINUTE — SHAKHTAR BREAK THE DEADLOCK!



🇪🇺 AZ 0–1 SHAKHTAR DONETSK pic.twitter.com/ycbKSO4A89 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 16, 2026

Таким образом, Шахтер еще больше укрепил свои позиции в борьбе за выход в следующий раунд турнира.

В случае успеха по сумме двух матчей соперником горняков в полуфинале станет победитель пары Кристал Пэлас – Фиорентина. После первого поединка существенное преимущество имеет английский клуб, который победил со счетом 3:0, так что именно лондонцы в настоящий момент являются главными претендентами на выход в полуфинал.

Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04