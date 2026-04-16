Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко заявил о намерении победить в Лиге конференций перед ответным матчем четвертьфинала против АЗ Алкмар (3:0 – первая игра).

Надеюсь, что ничего не изменится – мы в каждой игре стремимся победить. Но матч на выезде – это всегда другое давление и большая ответственность. Это вторая игра, по результатам которой станет понятно, получим ли мы путёвку дальше.

Фиорентина или Кристал Пэлас? Если честно, пока не следим. Когда дойдём до этого этапа, тогда и будем анализировать. Сейчас у нас очень плотный график, и лишние отвлечения могут только навредить. Обе команды сильны. Фиорентине будет непросто отыграться, поэтому, вероятно, что будем играть с англичанами. Но так далеко не забегаем – впереди матч за выход в полуфинал.

Фортуна не всегда на нашей стороне, но в матче против поляков она нам улыбнулась 😁. Надеюсь, что фанаты увидят наш выход в полуфинал. Мы приложим для этого максимум усилий.

Цель – выиграть [Лигу конференций], но даже близко не думаем сейчас о трофее. Сейчас сосредоточены на том, чтобы выйти в финал, – заявил Бондаренко в интервью «Футболу 24».