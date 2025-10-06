Павел Василенко

Сборная Нидерландов готовится к октябрьским матчам квалификации на чемпионат мира-2026 – против Мальты на выезде и Финляндии дома. Команда Рональда Кумана в настоящее время возглавляет группу G, имея равное количество очков с Польшей, но опережает конкурентов благодаря лучшей разнице мячей.

Однако старт тренировочного сбора оказался не без проблем – неожиданно к команде не смог присоединиться один из ее лидеров, Мемфис Депай.

По информации ESPN, форвард, который следовал из Бразилии, не смог вылететь в расположение сборной из-за кражи паспорта. Из-за отсутствия документов он пропустил рейс и в настоящее время остается за пределами команды.

«Это досадно, прежде всего, для Мемфиса, но и для нас также. Мы хотели бы начать подготовку в полном составе. Надеемся, что Мемфис сможет присоединиться к нам как можно скорее», – прокомментировал ситуацию главный тренер оранжевых Куман на пресс-конференции.

Сам футболист в настоящее время активно решает ситуацию и старается как можно быстрее вернуться в расположение сборной.