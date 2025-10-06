Павел Василенко

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Элджеро Элия попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие возле Лейдена. Его автомобиль получил значительные повреждения, однако футболист чудом избежал серьезных травм.

Как сообщает Omroep West, инцидент произошел в субботу на автомагистрали A4. Lamborghini Urus, которым управлял 38-летний Элия, столкнулся сразу с двумя другими транспортными средствами. После удара передняя часть его авто была полностью повреждена.

Former Juventus player Eljero Elia was involved in a serious car accident.



Thoughts and prayers are with him and his family 🙏 pic.twitter.com/wAcU726uVe — JuveFC (@juvefcdotcom) October 6, 2025

Полиция подтвердила, что никто из участников ДТП не получил тяжких повреждений. Элию и еще одного мужчину доставили в полицейский участок для дачи показаний, после чего обоих отпустили.

«Я увидел, что машины впереди внезапно остановились, нажал на тормоза, но во время маневра меня занесло», – рассказал эксфутболист журналистам.

Элия завершил профессиональную карьеру в 2022 году после серьезной травмы связок голеностопного сустава. За свою карьеру он выступал за Фейеноорд, Ювентус, Саутгемптон и Башакшехир, а также провел 30 матчей в составе сборной Нидерландов.

В настоящее время он работает помощником тренера молодежной команды ADO Den Haag U21 и параллельно выступает за любительский клуб Madestein.