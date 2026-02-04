Сергей Разумовский

Рух может существенно усилить состав перед второй частью сезона УПЛ за счет футболистов Карпат. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, к львовскому клубу на правах аренды могут присоединиться сразу несколько игроков. Это Владимир Адамюк, Юрий Кокодиняк, Игорь Невес, Артур Шах и Фабиано.

Отмечается, что переговоры между Рухом и Карпатами уже находятся на завершающей стадии. Речь идет именно об арендных соглашениях, то есть футболисты должны провести вторую половину чемпионата в составе Руха, после чего их будущее будет определяться в зависимости от условий контрактов и результатов выступлений.

Напомним, после текущей части сезона Рух идёт на десятой позиции в турнирной таблице УПЛ. Львовяне имеют 19 набранных очков.

