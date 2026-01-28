Стало известно, когда УПЛ возобновит сезон
Расписание 17-го тура
около 3 часов назад
Фото - УПЛ
Утверждены даты и время начала матчей 17 тура УПЛ, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
20 февраля большой футбол вернется в Украину, и это будет растянуто на 4 игровых дня.
20 февраля (пятница)
Верес - Полтава 15:30
Динамо - Рух 18:00
21 февраля (суббота)
Эпицентр - ЛНЗ 13:00
Металлист 1925 - Кривбасс 15:30
22 февраля (воскресенье)
Колос - Полесье 13:00
Шахтер - Карпаты 15:30
23 февраля (понедельник)
Александрия - Оболонь 13:00
Кудривка - Заря 15:30
Поделиться